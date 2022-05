Erleichterte "Mentalitätsmonster" aus Liverpool: "Wir hatten elf Probleme in der ersten Halbzeit"

Die in Liverpool viel beschworene Magie des Jürgen Klopp musste dieses Mal in der Halbzeitpause wirken. "Wir hatten elf Probleme in der ersten Halbzeit, wenn man so will", sagte der deutsche Trainer und fügte an: Das "Doofe" an so einer Halbzeit sei, "sie ist schlecht, das Gute ist, sie ist leicht zu verbessern", sagte Klopp bei Amazon Prime. "Und dann haben wir gedacht, das probieren wir jetzt, wo wir schon mal da sind." Er habe den Jungs vor der Partie gesagt, er wolle die Schlagzeile lesen: "Die Mentalitätsmonster waren in der Stadt", sagte Klopp, der gar nicht schlecht ins Spanische übersetzte: "Mentalidad monstruoso".