Der FC Liverpool will sich gegen Bayern-Schreck Villarreal am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine gute Ausgangslage für das Rückspiel sichern. Die Elf vom deutschen Trainer Jürgen Klopp, welche in dieser Saison noch bis zu vier Titel gewinnen kann, eliminierte in der Runde der letzten 16 zuletzt Benfica Lissabon und will nun mit Villarreal den nächsten Underdog aus dem Weg räumen.

Anzeige