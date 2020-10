Liverpool bestätigt: Virgil van Dijk muss am Knie operiert werden – Ausmaß von Verletzung unklar

Hiobsbotschaft für den FC Liverpool! Der englische Meister muss voraussichtlich eine lange Zeit auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Wie der Klub am Sonntagabend bestätigte, muss der Niederländer nach dem Stadtderby mit Tabellenführer FC Everton (2:2) unters Messer. Allerdings ist unklar, wie lange van Dijk der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nicht zur Verfügung stehen wird. Erste Berichte, wonach wegen eines Kreuzbandrisses sogar ein Saisonaus im Raum stehe, wollten die Reds nicht bestätigen.

Der 29-Jährige habe sich eine Bänderverletzung in Knie zugezogen und werde in nächster Zeit operiert, teilte der Klub mit und fügte hinzu: "Kein spezifischer Zeitplan wurde für seine Rückkehr festgelegt". Nach der Operation werde van Dijk ein Rehabiliationsprogramm mit dem medizinischen Staff abstimmen, "damit er so schnell wie möglich wieder seine volle Fitness erreicht".