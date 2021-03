Diogo Jota schießt Liverpool zum Arbeitssieg – große Sorgen um Wolverhampton-Keeper Rui Patricio

Der FC Liverpool hat in der Premier League nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mühte sich am Montagabend bei den Wolverhampton Wanderers zu einem 1:0 (1:0) und hielt die Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation damit am Leben. Den entscheidenden Treffer erzielte ausgerechnet Diogo Jota (45.+2), der vor der Saison von den Wolves zum amtierenden Meister gewechselt war. Überschattet wurde die Partie in den Schlussminuten noch von einer vermeintlich schweren Verletzung bei Wolves-Torwart Rui Patricio.

Diogo Jota sticht mit dem Pausenpfiff

Von besonderer Dynamik war das Spiel zunächst einmal nicht geprägt. Wolverhampton kam sogar besser in die Partie, Liverpool mühte sich zunächst wie so oft in der jüngeren Vergangenheit, gefährliche Chancen zu kreieren. Bis zu einer ersten Großchance dauerte es bis zur 38. Minute: Eine schöne Halbfeldflanke von Trent Alexander-Arnold setzte Sadio Mané per Flugkopfball nur knapp rechts neben dem Tor. Auf der Gegenseite kam Ruben Neves kurz darauf frei im Strafraum zum Schuss und verzog nur knapp (45.). Stattdessen war es aber doch Liverpool, das mit der letzten Szene im ersten Durchgang in Führung ging: Nach Pass von Mané bekam Ex-Wolve Diogo Jota den Ball links im Strafraum und zog ab. Rui Patricio war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr aus dem Tor lenken (45.+ 2).