Livestream-Ausfall bei TV Now: Ärger bei DFB-Fans während Lettland-Spiel

Panne beim Deutschland-Spiel - und Fan-Wut im Netz: Der Streaming-Anbieter TV Now hat während der deutschen Generalprobe für die EM 2021 Probleme mit den Livestreams des Service eingeräumt. Die Streams der TV-Sender RTL, Vox oder RTL zwei, die allesamt zur gleichen Mediengruppe gehören, waren über TV Now lange Zeit nicht erreichbar - von ungefähr der 30. bis zur 60. Minute. Besonders ärgerlich für Fußball-Fans, da so auch der Stream des DFB-Spiels gegen Lettland betroffen war. Anzeige

"Hallo zusammen, wir können euren Unmut über den Ausfall unserer Livestreams verstehen. Es tut uns sehr leid. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", twitterte TV Now kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit des Deutschland-Spiels. Über die Streaming-Probleme beschwerten sich Zuschauer bereits seit ungefähr der 30. Minute des Spiels. Mehrere tausend Störungsmeldungen gingen etwa beim Portal allestoerungen.de ein. Um die 60. Minute herum meldete der Dienst, dass alle Streams wieder laufen würden. Über TV Now waren bisher alle Länderspiele zu sehen, die auch bei RTL übertragen wurden. Über größere Probleme während der Übertragungen war bis Montag nichts zu hören.

Die am Freitag startende EM wird nicht beim kostenpflichtigen TV Now (Livestreams für 2,99 Euro im Monat) zu sehen sein. Die Rechte an der Europameisterschaft haben sich die ARD und ZDF sowie der Telkom-Streamingdienst Magenta-TV gesichert.

TV Now, das bald in RTL+ umbenannt werden soll, wird in Zukunft für Fußball-Fans noch wichtiger. Die Mediengruppe RTL sicherte sich als Nachfolger von DAZN die kompletten Übertragungsrechte für die Europa League - und auch die neugegründete Europa Conference League. Bei TV Now werden alle Spiele zu sehen sein.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!