JETZT LIVE: Martin Kind, Chef von Hannover 96, bezieht im NP-Anstoß Stellung

Wenige Tage noch, dann ist die wohl schlechteste Saison in der Geschichte von Hannover 96 mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga (vermutlich) unrühmlich zu Ende gegangen. Zeit, gleichzeitig zurück- und vorauszublicken. Das wird gemacht beim 115. NP-Anstoß in der Nordkurve. Dem letzten in dieser Spielzeit, hoffentlich nicht dem letzten erstklassigen für lange Zeit. Los geht's um 18 Uhr in Hannovers bekanntester Fußball-Kneipe.

Martin Kind bezieht Stellung

Neben Moderator Christoph Dannowski, 96-Experte Andreas Willeke und Kultstürmer Dieter Schatzschneider sitzt auch Martin Kind oben auf dem Podium. Dem ZDF-Sportstudio hatte er vor Kurzem abgesagt, dem Anstoß stellt sich der 75-Jährige. Der Geschäftsführer der 96-Profiabteilung bezieht Stellung und wird sicher auch über eigene Fehler sprechen. War die Entlassung von André Breitenreiter wirklich nötig? Warum musste Horst Heldt nicht viel früher gehen?