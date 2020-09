Deutscher Meister! Waspo 98 wie entfesselt zum 11:9 gegen Spandau 04

Waspo 98 Hannover hat das vierte Finalspiel gegen Spandau 04 mit 11:9 (2:2, 5:3, 3:1, 1:3) gewonnen und ist deutscher Meister. „Grandios, ein tolles Team. Das war keine Eintagsfliege“, so Seehafer.

Doch die Berliner lassen sich nicht abschütteln, wenngleich Waspo-Keeper wieder eine starke Partie mit 11 Paraden spielt. Julian Real gibt nach seinem Treffer zum 6:4 Muslim die Siegerfaust, Nagaev markiert mit Gewalt das 7:5, so geht es in die Halbzeit.

Im nächsten Moment ist er jedoch stinksauer, als Spandau in doppelter Überzahl ausgleicht. „Menschenskinder, das sind doch Allerweltsfouls“, schimpft Seidensticker. Dann geht es wieder vorwärts für Waspo, Darko Brguljan trifft elegant zum 4:3 und Jorn Winkelhorst erhöht kurz darauf.

Beide Teams sind zunächst defensiv sehr aufmerksam. Petar Muslim bringt die Gastgeber in Führung, Spandau schlägt zweimal zurück. Neuzugang Marko Macan tippt den Ball dann aus kurzer Distanz zum Ausgleich ins Netz. „Dobre, dobre!“, ruft Hannovers Co-Trainer Predrag Jokic laut. „Gut, gut!“ bedeutet das, der kroatische Weltklassemann nickt zufrieden. Die Sprachen des Balkan sind oft zu hören im Volksbad.

Verletzung am Daumen: Recke Ivan Martinovic muss nur kurze Zwangspause einlegen

Eine Kleinigkeit wird zu Beginn des dritten Abschnitts sehr wichtig: Nagaev hat das Anschwimmen gegen seinen russischen Landsmann Dimitri Kholod schon verloren, dem aber gleitet der Ball an die Seitenlinie. Waspo greift also an, Ante Corusic holt einen Strafwurf heraus. Kapitän Aleksandar Radovic verwandelt zum 8:5.

Brguljan erzielt den schönsten Treffer

Es folgt der schönste Treffer der Partie, und in dem Augenblick ist Waspo schon ganz dicht dran am Titel: Brguljan tankt sich durch, behält den Ball auf der Hand und erzielt das 9:5. Da verschüttet Seidensticker beim Jubeln nicht wenig Bier. Und als kurz darauf Radovic mit einem abgefälschten Distanzwurf das 10:5 markiert, ist die Partie entschieden.