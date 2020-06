Tschüs im Stadion: Verabschiedung von Miiko Albornoz & Co. bei Hannover 96

Guidetti und Albornoz schon in Schweden

John Guidetti und Miiko Albornoz waren nicht mehr vor Ort. Das Duo war mit Genehmigung des Vereins schon in die Heimat Schweden gereist. Beide richteten aber per Videobotschaft noch ein paar Worte an die Fans: "Ich will danke sagen für die Zeit. Danke an die Fans, an alle Spieler. Vielen Dank, Niemals allein."

Albornoz musste nach sechs 96-Jahren in seinem Statement mit den Tränen kämpfen. "Ich möchte mich bedanken bei allen 96-Fans, dem Klub, den Spieler und allen Mitarbeitern. Ich habe sechs tolle Jahre gehabt. Hannover 96 bleibt immer in meinem Herzen. Vielen Dank für alles", so der Linksverteidiger.