JETZT LIVE: Kultcoach Peter Neururer spricht im 126. NP-Anstoß über 96

Wenn einer etwas über Hannover 96 sagen kann und will, dann doch Peter Neururer. Der zweifache Ex-Trainer der Roten ist am Donnerstag einer der drei Gäste im "Anstoß ... der 96-Talk". In der Diskussionsrunde der Neuen Presse nimmt der Kultcoach, wie gewohnt, kein Blatt vor den Mund.