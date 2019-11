JETZT LIVE: Die PK von Hannover 96 vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98

Es wird langsam, aber sicher ernst für Kenan Kocak: Am Montagabend (20.30 Uhr) empfängt Hannover 96 in der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98. Der Tabellen-15. hat den Tabellen-13. in der HDI-Arena zu Gast. Was der neue Trainer vor seinem Debüt zu sagen hat, erfahrt ihr im Livestream der obligatorischen Pressekonferenz.