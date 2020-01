IM LIVESTREAM: Hannover 96 testet bei Bundesligist SV Werder Bremen 

„Das war nicht so, wie wir uns das erhofft haben“, sagte Kenan Kocak nach dem 0:1 von Hannover 96 im Testspiel gegen den SC Paderborn. Seine Mannschaft war dem Bundesligisten insgesamt deutlich unterlegen und hatte kaum etwas zu bestellen. Nur weil die Gäste nicht sonderlich effizient im Abschluss waren, stand am Ende ein knappes Ergebnis für die Roten, die allerdings auch mit einigen Nachwuchskräften angetreten waren.

So oder so: Lange Zeit, sich über die Niederlage zu ärgern, haben Kocak & Co. nicht. Beim SV Werder Bremen kann und will 96 es besser machen, also nicht nur mit einer anderen Auf-, sondern auch mit einen anderen Einstellung spielen. Im zweiten Test des Wochenendes sind übrigens die Hanseaten die Gastgeber, gespielt wird am Sonntag (13 Uhr) auf Platz 11.