Im Livestream: Die DFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw, Fritz Keller und Oliver Bierhoff

Mit seiner Abschieds-Ankündigung überraschte Joachim Löw am Dienstagmittag alle. Auch wenn der Bundestrainer bereits seit Monaten in der Kritik stand, war in Fußball-Deutschland nicht unbedingt von einem Rücktritt noch vor seinem Vertragsende im Anschluss an die WM 2022 ausgegangen worden. Nun macht Löw nach 15 Jahren als Chefcoach der Nationalmannschaft den Weg für einen Neuanfang bereits nach der EM im Sommer frei.

