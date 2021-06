Ein Aus noch in der Vorrunde will der Bundestrainer natürlich unbedingt verhindern. So gilt der volle Fokus des DFB-Teams dem Spiel gegen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Am Freitag stellen sich Joachim Löw und Defensivallrounder Joshua Kimmich nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach den Fragen der Journalisten. Die DFB-Pressekonferenz im Livestream mit Löw und Kimmich gibt es ab 19.45 Uhr im Livestream.