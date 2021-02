Im Livestream: DFL stellt Ergebnisbericht der Taskforce Zukunft Profifußball vor

Die Deutsche Fußball Liga stellt am Mittwoch den Ergebnisbericht zur „Taskforce Zukunft Profifußball“ vor. In einer Video-Pressekonferenz in Frankfurt/Main stehen DFL-Boss Christian Seifert und Heidi Möller ab 12 Uhr Rede und Antwort. Die Direktorin des Instituts für Psychologie der Universität Kassel hatte die Arbeitsgruppen mit 37 Experten aus Sport, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft moderiert.

