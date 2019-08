Jetzt LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 mit Trainer Mirko Slomka

Das 3:0 in Wiesbaden war der erste Schritt, am Samstag (13 Uhr) will Hannover 96 gegen Greuther Fürth den nächsten machen. Trainer Mirko Slomka hat vor dem Heimspiel gerade in der Offensive wieder mehr Auswahl. Hendrik Weydandt ist nach überstandener Grippe wieder zurück, auch Neuzugang Emil Hansson könnte schon eine Option für den Kader sein.