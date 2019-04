Jetzt live: Die 96-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 und dem 96-Renntag

Hannover 96 lädt am Donnerstag zur Pressekonferenz, dieses Mal im Courtyard by Marriott am Maschsee. Denn es geht nicht nur um die Bundesliga-Profis, sondern auch um den Hannover-96-Renntag am 01. Mai auf der Galopprennbahn Neue Bult. Wichtiger jedoch ist die sportliche Situation der Fußballer. Der Abstieg ist so gut wie besiegelt und im Restprogramm stehen auch noch die Bayern. Umso wichtiger, dass die Roten am Samstag gegen Mainz 05 (15:30 Uhr) erfolgreich sind, um noch eine minimale Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Die 96-Pressekonferenz im Livestream.