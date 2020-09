Jetzt live! Die 96-Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel bei den Würzburger Kickers

Die neue Saison steht in den Startlöchern. Während die ersten Teams - darunter auch der TSV Havelse, der am Freitag nach starken 70 Minuten letzten Endes mit 1:5 bei Bundesligist Mainz 05 verloren hat - ihre Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals bereits am Wochenende absolvieren, muss sich Hannover 96 bis zum ersten Pflichtspiel noch etwas gedulden. Am Montag (18.30 Uhr) gastieren die Roten bei den Würzburger Kickers.