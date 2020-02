"Müssen Schippe drauflegen": 96-Trainer Kocak arbeitet an Verteidigungsmentalität

Im Sondertrikot zum ersten Sieg 2020? Mit dem Slogan "Du bist unsere Liebe in den Farben Schwarz-Weiß-Grün" auf den Schultern geht Hannover 96 die schwierige Aufgabe in Fürth an. Die Mannschaft von Kenan Kocak ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim Tabellenvierten der 2. Bundesliga - das allein verdeutlicht die Schwierigkeit.

"Das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Die Kaderstruktur passt, es sind sehr klare Abläufe zu erkennen. Die Fürther haben eine Idee, wie sie Fußball spielen wollen, sie stehen nicht umsonst im oberen bereich der Tabelle. Dennoch sind wir selbstbewusst zu sagen: Wir haben Qualität in unseren reihen, müssen unsere Fehler minimieren, am besten abstellen, eine Schippe drauflegen, um ein erfolgreiches spiel zu absolvieren."

... die eigene Situation:

"Natürlich ist es so, dass wir mit einem Punkt aus den letzten beiden Spiele nicht zufrieden sein können. Wir wollen nichts schönreden und wissen um die Brisanz", sagt Kocak. Wichtig sei es aber, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. "Wir haben die zweite Halbzeit in Regensburg komplett in den Sand gesetzt, mit den anderen drei Halbzeit kann ich aber leben. Wir müssen die Verteidigungsmentalität und -intensität besser in die Truppe reinkriegen, sodass wir in Zukunft Spiele erleben, in denen bei uns hinten die Null steht."

... Probleme in der Offensive:

Ob man mit nominell einer, zwei oder drei Spitzen, sei nicht entscheidend. "Generell müssen wir versuchen, das richtige Timing für die tiefen Laufwege, für die vertikalen Pässe durch die Schnittstellen zu finden", betont Kocak. Gegen Wehen habe sein Team einen Tick zu sehr quer gespielt. "Teilweise hatten wir eine sehr schlechte Boxbesetzung."

... Philipp Ochs:

Ist der Last-Minute-Zugang eine Option für die Startelf? "Ich werde nichts Detailliertes zur Aufstellung sagen, wir wollen dem gegnerischen Trainer das Leben nicht so einfach machen. Er hat Anfang der Woche Probleme gehabt, sich ans Niveau und die Intensität zu gewöhnen, aber summa summarum bin ich sehr zufrieden", sagt Kocak.

... Simon Stehle:

"Ich bin mit Simon sehr zufrieden." Ob der schnelle 18-Jährige aus der eigenen U19 mit nach Franken fährt oder ob er "sogar eine Option für die erste Elf ist, wollen wir in den nächsten Stunden entscheiden", verrät Kocak.