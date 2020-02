Im Livestream: Die 96-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV

Mit dem 3:1-Sieg bei Greuther Fürth hat sich Hannover 96 etwas Luft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verschafft. Den Aufwärtstrend wollen die Roten nun auch vor heimischer Kulisse fortsetzen. Doch der nächste Gegner hat es in sich: Am Samstag (13 Uhr) gastiert der Hamburger SV in der bereits ausverkauften HDI-Arena.