Livestream zum Nachschauen: Jürgen Klinsmann erklärt Hertha-Rücktritt bei Facebook Live

Jürgen Klinsmann stellte sich - live! Einen Tag nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wollte Klinsmann die Beweggründe in einem Video-Chat erläutern. Am Mittwochnachmittag hatte der ehemalige Bundestrainer angekündigt, um 18 Uhr per Live-Video auf Facebook online zu gehen. "Dass es eine Menge Unklarheit und auch Unmut gibt, verstehe ich voll und ganz. Dem will ich mich stellen", schrieb der 55-Jährige bei Facebook an "Liebe Hertha-Fans": "Ich freue mich auf euch und hoffe, dass ich eure Fragen – gerade die kritischen – beantworten kann."

Was Klinsmann über seinen Hertha-Rücktritt live bei Facebook zu sagen hatte, könnt ihr hier in der Aufzeichnung des Livestreams nachschauen!