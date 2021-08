Jetzt LIVE: Schatzschneider, Ziehl und Co. beim NP-Anstoß über 96 und Havelse

Ein Doppeltalk wird es sozusagen, in der Kultkneipe "Nordkurve", vor 80 Gästen mit coronagerechtem Abstand. Zu Gast sind: Rüdiger Ziehl, Trainer des TSV Havelse, Willi Kronhardt, Publikumsliebling der damaligen Havelser Zweitligamannschaft und natürlich Dieter Schatzschneider.

Es soll nicht nur um Hannover 96 gehen beim 135. NP-Anstoß am Donnerstagabend (ab 18 Uhr). Natürlich steht Hannovers Fußballklub Nummer eins auch im Mittelpunkt des Fußballtalks der Neuen Presse, aber diesmal ist auch die Nummer zwei der Region Thema. Der TSV Havelse ist nach seinem Drittliga-Aufstieg die zweite Profimannschaft in Hannover.

Ab 18 Uhr könnt ihr den Talk hier im Full-HD-Livestream verfolgen!

Zu den Gästen:

Organisator und Moderator Christoph Dannowski hat neben dem 96-Experten Andreas Willeke und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider zwei Havelse-Experten eingeladen. Rüdiger Ziehl ist neuer Cheftrainer des TSV. Der ehemalige Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern war zuletzt Chefcoach der Reserve von Champions-League-Klub VfL Wolfsburg. Es ist Ziehls erster öffentlicher Auftritt in Hannover.

Und dann gibt es ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling der einzigen Havelser Zweitligasaison 1990/91. In 32 Zweitligaspielen gelangen Willi Kronhardt zwei Treffer. Danach spielte er für Braunschweig, den VfB Leipzig und TB Berlin. Vor allem aber für Energie Cottbus, mit denen er die Zweitliga-Aufstiegsspiele gegen Hannover 96 erfolgreich bestritt. Seit wenigen Wochen ist der 52-Jährige Chefscout von Bundesligist Hertha BSC Berlin. Seine Vorgesetzten in der Hauptstadt: die Ex-96er Fredi Bobic und Dirk Dufner. Im Publikum und auch am Mikro sein werden Havelses aktueller Mittelfeldmann Noah Plume, Sportchef Matthias Limbach und Torwartlegende Holm Mauritz.