Jetzt LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 mit Trainer Jan Zimmermann

Kaum einen Monat bei Hannover 96, muss Trainer Jan Zimmermann schon die erste echte Krise bewältigen. Nach den enttäuschenden Auftritten gegen die Aufsteiger Hansa Rostock (0:3) und Dynamo Dresden (0:2) ist klar: So geht es nicht weiter.

Anzeige

Einleiten will die Zimmermann-Elf die Trendwende am liebsten schon im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr). Vor der Partie spricht Zimmermann in der Pressekonferenz am Donnerstag unter anderem über sein Personal, den Gegner und die sportlichen Baustellen der Roten. Hier könnt ihr euch die PK ab 13 Uhr im Livestream anschauen.