96-Trainer Kenan Kocak lobt Gegner Heidenheim: "Verdienen allerhöchsten Respekt"

Gegen Schlusslicht Dynamo Dresden gewann Hannover 96 am Mittwochabend souverän. Mit Heidenheim kommt am Sonntag (13.30 Uhr) jetzt aber eine Mannschaft, die noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Trainer Kenan Kocak blickte auf der Pressekonferenz auf das Spiel voraus.