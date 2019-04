Hannover 96 und das letzte Fünkchen Hoffnung: "Dann sind wir wieder in der Nähe"

Nach der neuerlichen Niederlage von Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 (0:1) am vergangenen Sonntag machte sich Resignation breit bei 96-Trainer Thomas Doll. Der Glaube an den Klassenerhalt schwindet von Woche zu Woche. „Ich sitze seit Wochen hier und erzähle was von Hoffnung. Was soll ich erzählen nach sieben Niederlagen?“, meinte er.

Am Donnerstag wusste Doll wieder, was er zu erzählen hat. Den Glauben an die verschwindend geringe Resthoffnung will er vorleben, aufgeben kommt für ihn nicht infrage. "Auf Phrasen hat niemand mehr Lust, aber wir haben auch in Wolfsburg wieder die Möglichkeit zu punkten, auch wenn wir krasser Außenseiter sind", betonte er