JETZT LIVE: Waspo 98 Hannover hat im ersten Finalspiel Spandau 04 zu Gast

Die Bilanz von Waspo 98 Hannover in dieser Saison gegen die Wasserfreunde Spandau 04 liest sich gut: Im entscheidenden Spiel um den Supercup triumphierte die Mannschaft von Karsten Seehafter mit 11:8 und sicherte sich dadurch im November diese Trophäe. Auch im DSV-Pokal hatte Hannover die Nase vorn - wenn auch knapp mit 10:9. Der Erfolg in Düsseldorf dürfte bei den Kontrahenten noch gut Erinnerung sein, schließlich fand das Final Four erst Anfang des Monats statt.

Knappe Duelle in der Bundesliga

Der wichtigste nationale Titel ist aber zweifelsohne die deutsche Meisterschaft. Und in der Finalserie hat Spandau 04 Heimvorteil. Der Champion wird im Modus "Best of five" ermittelt - am Mittwoch (19 Uhr) geht's im Volksbad Limmer los, am Wochenende wird dann gleich zweimal in Berlin gespielt. Kann Waspo seinen Titel verteidigen? PS: In der Hauptrunde setzte sich jeweils die Gastmannschaft durch: Waspo siegte in Spandau mit 6:5, die Wasserfreunde behielten in Hannover mit 9:7 die Oberhand.