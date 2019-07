JETZT LIVE: Hannover 96 im Test gegen den TSV Hartberg mit Elez, ohne Ducksch

Am dritten Tag des Trainingslagers in Stegersbach steht für Hannover 96 das erste Testspiel auf dem Programm. Am Samstag um 18 Uhr geht es im etwa 30 Kilometer entfernten Greinbach gegen den österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg. Nach vier Tests gegen unterklassige niedersächsische Teams folgt nun der erste Härtetest für die Jungs von Mirko Slomka.

Das ist der Gegner

Der TSV Hartberg ist vor der vergangenen Saison erstmals in das Oberhaus des Nachbarlandes aufgestiegen, steht also vor seiner zweiten Spielzeit in der Beletage. Trainer ist Markus Schopp, der zwischen 1996 und 1998 die Schuhe für den Hamburger SV schnürte. PS: Mit Florian Flecker haben die Steiermärker einen Spieler an den 1. FC Union Berlin verloren. Apropos: Für den Test verlässt 96 das Burgenland in Richtung Steiermark.