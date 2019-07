JETZT LIVE: Hannover 96 testet gegen den FK Rostow - Walace wird geschont

Überzeugend war es insgesamt definitiv nicht, was Hannover 96 beim 0:2 gegen den TSV Hartberg angeboten hat. Im zweiten Test des Trainingslagers in Stegersbach soll es besser laufen - allerdings ist der Gegner alles andere als ein schwacher. Der FK Rostow, der die vergangene Spielzeit auf Platz neun beendet hat, müsste schon deutlich weiter sein, schließlich beginnt in Russland schon am kommenden Wochenende die Saison.

Ohne Soto, später wohl mit Ducksch

Mirko Slomka erwartet einen "körperlich sehr präsenten Gegner." Verzichten muss der Coach der Roten definitiv auf Sebastian Soto, der am Sonnabend eine Prellung des Schienbeinköpfchens erlitten hat. Der Brasilianer Walace wird geschont, Marvin Ducksch, der neue Stürmer, wird voraussichtlich zur zweiten Hälfte ins Spiel kommen.