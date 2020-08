Jetzt live! Hannover 96 testet gegen niederländischen Zweitligisten Kerkrade

Ein Traditionsklub, der in die 2. Liga abgerutscht ist? Passt ja auf 96, gilt aber auch für den nächsten Testgegner. Am Samstag (12 Uhr) testen Dominik Kaiser und Co. im Eilenriedestadion gegen den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Wegen der Corona-Auflagen müssen Fans aber weiter draußen bleiben.