Jetzt live: Hannover 96 testet gegen den TSV Hartberg

Für Hannover 96 steht am Mittwoch (17.30 Uhr) das nächste Testspiel auf dem Programm. Nicht wie geplant gegen den FC Arsenal am Donnerstag, dafür aber gegen einen österreichischen Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer am Mittwoch. 96 spielt in Bad Waltersdorf gegen den TSV Hartberg. 200 Fans dürfen im Thermenstadion zuschauen, davon etwa 20 Fans aus Hannover.

96-Trainer Kenan Kocak zeigte sich vor dem Test nicht ganz zufrieden. Bislang läuft das Trainingslager etwas holprig: Erst der Transferstau, dann der Rasenkrach und jetzt das Testspiel-Wirrwarr. "Ich weiß jetzt schon, dass wir nicht die richtige Frische haben werden", sagt der angefressene Coach. Trotzdem: Die erste Partie des diesjährigen Sommer-Trainingslagers von Hannover 96 beginnt um 17.30 Uhr. Hier könnt ihr das Spiel gegen den TSV Hartberg im Livestream verfolgen.

96-Aufstellung: Martin Hansen - Sei Muroya, Marcel Franke, Baris Basdas, Philipp Ochs (46. Franck Evina) - Niklas Tarnat, Tim Walbrecht - Simon Stehle (46. Genki Haraguchi), Valmir Sulejmani, Florent Muslija - Hendrik Weydandt.

Tore: 1:0 Simon Stehle (33.), 1:1 Dario Tadic (52.).