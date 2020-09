Waspo 98 gewinnt erstes Duell um die deutsche Meisterschaft gegen Spandau 04

Der Kampf um die deutsche Wasserball-Meisterschaft ist eröffnet. Ab Mittwochabend duellieren sich die ewigen Konkurrenten Wapso 98 Hannover und Wasserfreunde Spandau 04 um den höchsten Titel der Bundesrepublik. Es ist mittlerweile das siebte Duell am Stück um den Meistertitel. Fünf davon gingen an die Berliner, vor zwei Jahren war Waspo deutscher Meister.

Im Modus Best of five, drei Siege reichen also zum Titel. Den ersten holte sich Waspo am Mittwochabend mit 10:8. Die Spiele zwei und drei werden am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) in der Schwimmhalle Berlin-Schöneberg ausgetragen. Die möglichen zwei weiteren Begegnungen stehen am 9. September in Hannover und am 12. September in Berlin auf dem Programm.