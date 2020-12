Ratajczak im Tor! So startet Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim

Mit dem 1:0-Sieg beim Hamburger SV konnte sich Hannover 96 vorerst von der Auswärtskrise befreien. Im Volksparkstadion sicherte sich das Team von Kenan Kocak die ersten Punkte auf fremdem Platz in der laufenden Saison. Überzeugend war der Auftritt der Niedersachsen dabei allerdings nicht wirklich. Am Ende konnte sich die Mannschaft bei Keeper Michael Esser bedanken, der den Roten die Punkte mit seinen Paraden festgehalten hat. Schon heute (13 Uhr) steht für Ducksch, Weydandt und Co. das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim auf dem Programm.

Heimstarke Gastgeber

Unter der Woche hat Kenan Kocak bereits vor den Heidenheimern gewarnt - und das nicht ohne Grund. Im letzten Heimspiel gegen den HSV ließ sich der FCH nicht einmal von einem 0:2-Rückstand beirren, gewann noch mit 3:2 und setzte seine Heimserie fort. Seit 17 Zweitliga-Heimspielen ist die Mannschaft von Frank Schmidt nun ungeschlagen. Ob 96 diese Serie beenden kann? Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen!