Jetzt live: Das Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96

Zwei Derbysiege in einer Spielzeit hat Hannover 96 schon lange nicht mehr gefeiert. Das letzte Mal gelang den Roten der doppelte Derbyerfolg in der Zweitliga-Saison 1990/91. Am Samstag (13 Uhr) hat das Team von Trainer Kenan Kocak die Chance, dieses Kunststück zu wiederholen. Das Hinspiel haben Weydandt, Hult und Co. in der heimischen HDI-Arena souverän mit 4:1 gewonnen. Auf die BTSV-Führung gaben die Hausherren eine deutliche Antwort.

Anzeige

Wann gelingt der Durchbruch?

Trotzdem schafft es Hannover in dieser Saison nicht so richtig zur Tabellenspitze aufzuschließen. In den letzten Wochen gelang zwar eine stetige Verbesserung, doch der richtige Durchbruch scheint den Roten nicht glücken zu wollen. Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Regeln und auch zwischen 96 und der Eintracht scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Denn die Heimmannschaft hat den Platz in den vergangenen sechs Partien nie als Verlierer verlassen. Ob die Kocak-Elf diesen Bann heute brechen kann?