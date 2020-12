Mit Michael Ratajczak im Tor: So startet 96 ins Pokalduell mit Werder Bremen

Wer zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein und streicht dabei im letzten Spiel des Jahres noch ein hübsches Sümmchen Geld ein? Hannover 96 ist am Mittwochabend (20.45 Uhr, HDI-Arena) gegen Werder Bremen zweifelsohne der Außenseiter, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze - und unschlagbar wirken die Hanseaten zurzeit sicherlich nicht.

Die beiden Trainer hatten im Vorfeld betont, in personeller Hinsicht nicht zu experimentieren. So schickt Hannovers Trainer Kenan Kocak weitgehend die Spieler ins Rennen, die zuletzt in der Liga beim 0:0 in Regensburg und zuvor beim 2:0 gegen Bochum punkteten. Im Tor steht erneut Michael Ratajczak, er vertritt die etatmäßige Nummer eins Michael Esser.