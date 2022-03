Jetzt live! Nächstes Tor in Sandhausen - Stolze trifft zum 1:2

Am Samstag (13.30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen zweier zuletzt gut aufgelegter Teams in der 2. Bundesliga: Der SV Sandhausen ist seit fünf Partien ungeschlagen, aus den vergangenen sechs Spielen holte der SVS neun Punkte. Darüber hinaus kassierte kein Ligakonkurrent weniger Gegentreffer. Zuletzt spielte das Team von Trainer Alois Schwartz dreimal in Folge Remis.

"Sehr gute Tendenz"

96 hat unter der Woche eine Niederlage im DFB-Pokal kassiert. Gegen RB Leipzig mussten sich die Roten verdientermaßen mit 0:4 geschlagen geben. Christoph Darbrowksi macht sich keine Sorgen, dass die Pleite Nachwirkungen hat. "In der Liga haben wir eine sehr gute Tendenz, die wollen wir ausbauen", so der 96-Coach. Zuletzt gewannen die Niedersachen zwei Ligaspiele in Folge. Um den Abstand zu den unteren Tabellenrängen zu halten oder sogar zu vergrößern, soll nun Sieg Nummer drei gelingen. Hier könnt ihr das 96-Auswärtsspiel in Sandhausen live verfolgen!