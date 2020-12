Die Aufstellung ist da: So startet Hannover 96 gegen den VfL Bochum

Nur drei Tage nach der knappen Niederlage beim 1. FC Heidenheim (0:1) ist Hannover 96 in der 2. Bundesliga erneut im Einsatz. Das Team von Kenan Kocak trifft am Dienstagabend (18.30 Uhr) in der heimischen HDI-Arena auf den formstarken VfL Bochum. Die Gäste stehen in der Tabelle aktuell da, wo 96 gerne wäre - auf Platz drei.

In Hannover muss man sich aktuell vielmehr mit Abstiegs- statt Aufstiegskampf beschäftigen. 96 rangiert aktuell mit 13 Punkten aus elf Spielen auf dem 13. Tabellenplatz - bei einer Niederlage gegen Bochum könnte man sogar bis auf den Relegationsplatz abrutschen. Mut macht allerdings die noch immer ordentliche Heimbilanz der 96er, sowie die Rückkehr von Timo Hübers und Michael Esser in die Startelf. Fehlen wird hingegen Kapitän Dominik Kaiser, der sich gegen Heidenheim seine fünfte gelbe Karte abgeholt hat.