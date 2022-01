Jetzt live: 96 im Duell gegen Tabellennachbar Dynamo Dresden

Kann Hannover 96 die Euphorie aus dem Heimsieg im Pokal gegen Gladbach auch in der Liga in Punkte ummünzen? Mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden haben die Roten die Chance, sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Die Teams sind unmittelbare Tabellennachbarn und nach 19 absolvierten Spieltagen punktgleich.

Kleine Erfolgsgeschichte

Nach dem Erfolg unter der Woche geht 96 mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie. Was Hannover neben der Euphorie aus den Pokalrunden mitnehmen sollte, ist die Torgefahr. Da gibt es in der Liga deutliches Verbesserungspotenzial. Trotzdem gleich die Geschichte seit Dabrowskis Amtsantritt als 96-Trainer einer kleinen Erfolgsstory: In vier Ligaspielen gelangen den Niedersachsen drei Siege. Nun folgt das Duell gegen Dresden. Hier gibt es die Partie im Liveticker!