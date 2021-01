Liveticker: Schafft Hertha BSC erstmals zwei Bundesliga-Siege in Serie?

Hertha BSC peilt am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Saisonpremiere an. Trainer Bruno Labbadia fordert von seiner Mannschaft nach dem 3:0-Erfolg über Schalke 04 zum Jahresauftakt im Spiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) den zweiten Sieg in Folge. Zuletzt gelang den Berlinern das im Mai 2020, als nach der Corona bedingten Pause einem 3:0-Sieg in Hoffenheim das 4:0 im Derby gegen Union folgte. Mit einem Erfolg könnte der derzeitige Tabellen-Zwölfte zudem die Distanz zu den Abstiegsplätzen deutlich vergrößern. Anzeige

Bielefeld spürt dagegen den Atem des FC Schalke 04 im Nacken. Nach 30 Spielen ohne Sieg hatte S04 am Samstag erstmals wieder ein Spiel gewonnen - und rückte damit auf drei Punkte an die Bielefelder, die aktuell den Relegationsplatz belegen, heran. Mit einem Sieg würden die Ostwestfalen bis auf drei Punkte an die Berliner heranrücken