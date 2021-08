"Der nächste Schritt ist ein guter Start. Wir brauchen einen Punkt am Wochenende oder drei, um zu sagen, das war ein netter Start", sagte Hertha -Chefcoach Pal Dardai vor dem Bundesliga-Start des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Traditionsduell beim 1. FC Köln. Helfen soll dabei bestmöglich ein Olympiasieger. Dardai plant mit Matheus Cunha, auch wenn er dem brasilianischen Gold-Jungen eine Woche nach dessen Triumph in Tokio noch keine Startelf-Garantie geben wollte.

Bei den Gästen hofft der neue Trainer Steffen Baumgart, dass seine Spielvorstellung direkt greift: Für ihn zähle, "wie viele Tore wir erzielen", wie Baumgart im SPORTBUZZER-Interview erklärte. "Der FC hat in der vergangenen Saison 36 Treffer erzielt, im Schnitt pro Spiel also nur 1,1 Tore. Bei meinen bisherigen Mannschaften lag der Schnitt bei 2,3, in Paderborn haben wir in der 2. Liga einen Torrekord aufgestellt."