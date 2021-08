Markus Anfang steht erneut vor einer komplizierten Aufgabe: Nach dem Fehlstart von Werder Bremen ist der Bundesliga-Absteiger in Liga zwei am Samstag beim Karlsruher SC gefordert (13.30 Uhr, Sky). Und mit Maximilian Eggestein haben die Hanseaten unter der Woche einen weiteren Stammspieler abgegeben. Dennoch steht Werder nach nur vier Punkten aus den ersten drei Liga-Spielen unter Zugzwang. "Natürlich gab es Veränderungen, aber wir müssen schauen, dass wir diese gut wegstecken, und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben eine junge Truppe und ich glaube an die Jungs", erklärte Anfang vor dem Spiel.

Auch der andere Absteiger Schalke 04 hat erst drei Punkte auf dem Konto. Und für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis geht es am Samstag zum Spitzenreiter Jahn Regensburg. "Von der positiven Entwicklung in Regensburg bin ich nicht überrascht. Ihnen kommt die Eingespieltheit zugute. Aber wir sind Schalke. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und haben eine tolle Mannschaft", sagte Trainer Grammozis mit Blick auf die Partie. Im dritten Spiel will der FC St. Pauli auswärts in Paderborn den dritten Sieg im vierten Saisonspiel einfahren.