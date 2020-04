JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Union Berlin Meisterambitionen unterstreichen

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann will sich von Platz eins zum Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen. Der 32 Jahre alte Coach des sächsischen Bundesligisten bleibt bei der Zielsetzung, Platz eins bis vier zu erreichen. Das sei „keine Tiefstapelei“, betonte Nagelsmann vorab. Er spüre auch keine anderen Voraussetzungen, weil er erstmals mit einer Mannschaft als Spitzenreiter in die zweite Halbserie der Meisterschaft startet. „Wir haben zwei Punkte Vorsprung und nicht 22“, sagte Nagelsmann.