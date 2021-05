Im Liveticker: Bundestrainer Joachim Löw nominiert DFB-Kader für EM 2021

Bei einer Videokonferenz wird Löw bekanntgeben, mit welchen Spielern er in sein finales Turnier geht. Dabei will er sich auch den Fragen von Fans und Medienvertretern stellen. Bis auf Ersatztorwart Marc-André ter Stegen, der wegen einer Knie-Operation nicht zur Verfügung steht, und den Dortmunder Reus stehen Löw alle EM-Kandidaten zur Verfügung

Die ehemaligen Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels wieder zurück, Marco Reus nicht dabei - doch zumindest noch ein paar kleine Geheimnisse bleiben. Wird Confed-Cup-Sieger Julian Draxler ein Opfer von Joachim Löws Personal-Puzzle? Zieht der Bundestrainer einen neuen EM-Joker aus dem Ärmel? An diesem Mittwoch um 12.30 Uhr haben auch die letzten Spekulationen um den 26-köpfigen Kader des deutschen Nationalteams für das paneuropäische Turnier in elf Ländern ein Ende.

Liveticker: Löw verkündet DFB-Aufgebot für die EM

Aufgrund der Corona-Pandemie darf der nach dem Turnier scheidende Bundestrainer drei Spieler mehr als üblich berufen. Am 28. Mai versammelt er die EM-Fahrer zum Trainingslager im österreichischen Seefeld. Am 15. Juni steht in München das erste EM-Spiel gegen Frankreich auf dem Programm.