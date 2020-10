JETZT LIVE: Zu Gast im "Theatre of Dreams" - RB Leipzig fordert Manchester United

Sie sind einer der ganz großen Clubs in Europa, mit unzähligen Erfolgen, einer beeindruckenden Geschichte, einem legendären Stadion. Manchester United flößt Respekt ein. Allzuviel davon kann RB Leipzig am Mittwochabend aber nicht gebrauchen. Denn dann ist die Nagelsmann-Elf in der Champions League bei ManU zu Gast und will, na klar, gewinnen. Alle Infos zur Partie gibt's im SPORTBUZZER-Liveticker.