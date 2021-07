Im Liveticker: Die Pressekonferenz mit Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer

Pünktlich zum Start von Wunschtrainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern spricht der neue Boss der Münchner. Oliver Kahn wird erstmals in seiner Funktion als Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters am Montag ab 13.30 Uhr bei einer Video-Konferenz zusammen mit Präsident Herbert Hainer vor die Medien treten. Der frühere Weltklasse-Torwart war zum 1. Juli Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge geworden .

Bereits in den Vormonaten hatte sich Rummenigge zunehmend zurückgezogen und etwa die Verpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann vornehmlich in die Verantwortung anderer Entscheidungsträger gelegt. Mit dem Abschied Rummenigges vollzieht sich der Generationenwechsel bei den Bayern weiter. Schon im November 2019 hatte Uli Hoeneß das Präsidenten-Amt an Herbert Hainer abgegeben. Wichtigste Personen an der Spitze des Klubs sind gerade mit Blick auf sportliche Entscheidungen nun Kahn, Hainer und Salihamidzic.