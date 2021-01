JETZT LIVE: RB Leipzig will mit Sieg in Stuttgart Erfolgsserie auch 2021 fortsetzen

RB Leipzig will mit einem Sieg in das neue Jahr starten. Die Sachsen treten am Samstagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Aufsteiger VfB Stuttgart an. Die Schwaben stehen als Siebter zwar überraschend gut da, haben aber noch keines ihrer sechs Heimspiele gewonnen. „Auch wenn sie zu Hause nicht so erfolgreich waren, haben sie viele gute Spiele abgeliefert“, warnte Trainer Julian Nagelsmann vorab.

