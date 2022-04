Bayer Leverkusen musste sich Atalanta Bergamo beugen. Und RB Leipzig? Die Tedesco-Elf will es am Donnerstagabend besser machen als der Liga-Konkurrent, will im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League den Grundstein legen für den Einzug in die Runde der letzten Vier. Alle Infos zum Duell mit den Italienern gibt es im SPORTBUZZER-Liveticker.