JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Rangers ersten Schritt Richtung Finale machen

Leipzig. Die Niederlage gegen Union Berlin soll nur ein Ausrutscher gewesen sein, gegen die Glasgow Rangers will RB Leipzig wieder seine starke Rückrundenform zeigen. „Die Niederlage war ein Realitätscheck für uns“, sagte Verteidiger Angeliño. „Aber man muss auch sehen, wo wir herkommen.“ Eher dürfte man beim Club darauf blicken, wo es hingehen soll. Und das ist das Finale der Europa League am 18. Mai in Sevilla. Dafür sollte das Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) gegen die Glasgow Rangers gewonnen werden.

