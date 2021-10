JETZT LIVE: RB Leipzig will sich im Pokal von Babelsberg nicht überraschen lassen

Jesse Marsch, Trainer der Sachsen, weiß trotz dieser Rollenverteilung sehr wohl, dass mit den Gastgebern nicht zu spaßen ist und warnte seine Jungs vorab: "Wenn die favorisierte Mannschaft nicht bereit ist, kriegt sie immer Ärger." Heißt: Beim Gastspiel in Potsdam ist vor allem Mentalität gefragt, und zwar gern von Beginn an. Die Hausherren sind auf jeden Fall motiviert bis in die Haarspitzen. „Wir werden nicht die weiße Fahne hissen, sondern alles versuchen, um es RB so schwer wie möglich zu machen“, versprach Stürmer Daniel Frahn, der einst selbst mehrere Jahre für RB spielte.