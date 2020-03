Nach Penaltyschießen: Scorpions gewinnen das Derby gegen die Indians

Da behaupte noch jemand, das Derby zwischen den Hannover Scorpions und den Hannover Indians sei ausgelutscht und biete keine besonderen Momente mehr. Beim erneuten Aufeinandertreffen in der Oberliga, das die Mellendorfer vor 2275 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Arena mit 3:2 (1:2, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen gewannen, gab es gleich mehrere Überraschungen.

Danny Reiss punktet gleich

Bei den Scorpions stand Danny Reiss im Kader. Schon am Freitag beim 4:2-Erfolg in Duisburg gab der Abwehrspieler sein Comeback – zuvor war Reiss in der Saison 2014/2015 aktiv für die damals vor der Fusion noch in Langenhagen beheimateten Hannover Scorpions, ein Jahr danach blieb er trotz Vertrags bei den Indians ohne Einsatz. In Duisburg hatte der 37-Jährige bereits etwas Eiszeit, im Derby sicherte er sich beim 1:0 von Robin Marek prompt einen Punkt für seine persönliche Plus-Minus-Statistik.