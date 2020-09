JETZT LIVE: Wunder in Mainz? Havelse führt zur Halbzeit mit 1:0.

Zwar ohne den Heimvorteil, aber mit jeder Menge Emotion und Motivation geht der TSV Havelse das Abenteuer DFB-Pokal an. So jedenfalls hat es Führungsspieler Deniz Cicek angekündigt. Seine Mannschaft, beheimatet in der Regionalliga Nord, ist am Freitagabend zu Gast bei Mainz 05, das drei Klassen höher in der Bundesliga um Punkte kämpft.

Anstoß zwischen der Mannschaft von Jan Zimmermann und den von Achim Beierlorzer trainierten Rheinhessen ist um 20.45 Uhr, Spielort die Opel-Arena, in der aufgrund der Corona-Auflagen nur oder immerhin 1000 Zuschauer Platz nehmen dürfen. Die große Frage wie wohl fast immer im Pokal lautet: Kann der Außenseiter den Favoriten ärgern? Oder sogar ausschalten?