Vierzehn Tore, Raufereien, Strafzeiten: Scorpions gewinnen vogelwildes Derby gegen Indians

Es ist zwar erst der dritte Advent, dieses verrückte Derby war aber bereits ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle Eishockey-Freunde. In der Oberliga gewannen die Hannover Scorpions bei den Hannover Indians mit 8:6 (2:3, 1:1, 5:1). Damit haben die Scorpions auch das dritte Nachbarschaftsduell dieser Saison für sich entschieden. In der vergangenen Spielzeit gingen drei von vier Derbys an die Mellendorfer.

Viele Strafzeiten im ersten Drittel

Am dritten Advent brannte nicht nur die dritte Kerze, auch das Eis. Vor allem im ersten Drittel. Fünf Tore – teilweise in Überzahl und Unterzahl – sowie Strafzeiten und zahlreiche Handgemenge sorgten von Beginn an für ein rassiges Derby vor 4477 Zuschauern am Pferdeturm.

Bosas dreht auf

Branislav Pohanka brachte die Gastgeber in Führung, als die Indians mit einem Mann weniger auf dem Eis agierten. Die Scorpions antworteten mit einem Doppelschlag, jeweils in Überzahl, und lagen durch Treffer von Marius Garten (13.) und Patrick Schmid (16.) ihrerseits mit 2:1 in Front. Es folgte die große Zeit von Arnoldas Bosas. Der Litauer im ECH-Trikot wendete das Blatt mit zwei Toren binnen 28 Sekunden.